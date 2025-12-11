Всего 36% детей в России потребляют рыбу в достаточном объеме
В России только 36% детей потребляют рыбу в необходимом количестве – от 200 до 600 г при минимальной норме два раза в неделю. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на данные исследования АНО «Агентство по продвижению рыбной продукции».
Согласно исследованию, 18% детей едят рыбу реже одного раза в месяц, а 13% не употребляют ее вообще. В агентстве отмечают, что дефицит рыбы в детском рационе уже становится фактором риска для здоровья подрастающего поколения. По их оценке, это отражает общенациональную тенденцию: россияне в целом едят меньше рыбы, чем рекомендует Минздрав. При норме два и более раз в неделю только 27% граждан соблюдают эту рекомендацию.
Недостаток рыбы в детском возрасте, по данным агентства, может привести к дефициту омега-3, качественного белка и микроэлементов. Это может негативно сказаться на когнитивном развитии, иммунитете и общей физической подготовке ребенка.
В октябре глава Минздрава Михаил Мурашко говорил, что россияне в четыре раза превышают установленные медиками нормы употребления сахара. По его словам, граждане немного выше нормы потребляют мясо, а потребление рыбы – меньше нормы. По потреблению фруктов и овощей страна также пока не приблизились к рекомендованным нормативам.