Всего 36% детей в России потребляют рыбу в достаточном объеме

Согласно исследованию, 18% детей едят рыбу реже одного раза в месяц, а 13% не употребляют ее вообще. В агентстве отмечают, что дефицит рыбы в детском рационе уже становится фактором риска для здоровья подрастающего поколения. По их оценке, это отражает общенациональную тенденцию: россияне в целом едят меньше рыбы, чем рекомендует Минздрав. При норме два и более раз в неделю только 27% граждан соблюдают эту рекомендацию.