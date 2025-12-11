CNN: археологи нашли самый древний в мире костер

Археологи нашли обожженную землю, из которой был сложен очаг, а также расколотые от жара кремневые топоры и два фрагмента пирита – камня, который применялся для получения искр при разжигании трута. По данным CNN, это свидетельствует о том, что «древние люди, скорее всего неандертальцы, умели разводить и поддерживать огонь».