Главная / Общество /

В московских аэропортах изменили расписание рейсов

Ведомости

В аэропортах Москвы рейсы российских и зарубежных авиакомпаний выполняются по скорректированному расписанию. Об этом сообщают в Telegram-каналах воздушных гаваней.

«Внуково» работает на вылет и прилет. Сотрудники аэропорта и авиакомпаний предпринимают все меры, чтобы вернуться к привычному расписанию полетов. По сообщению воздушной гавани, за время ограничений пассажирам выдали около 650 матрасов и 2000 бутылок питьевой воды.

Аэропорт «Шереметьево» сообщал, что за время ограничений по состоянию на 6:00 мск 19 рейсов ушли на запасные аэродромы, 23 рейса задержаны на вылет. Ситуация в терминалах, по сообщению воздушной гавани, спокойная, скопления пассажиров нет. Авиакомпании корректируют расписание полетов.

Авиакомпания «Аэрофлот» вынужденно корректирует расписание. Часть рейсов направлены на запасные аэродромы в Санкт-Петербург, Нижний Новгород и Казань. Также переносится время вылета и отменяются рейсы. Пассажирам предлагается вынужденный возврат стоимости билетов или переоформление на последующие рейсы.

В настоящий момент ограничения на прием и выпуск воздушных судов в столичных аэропортах больше не действуют. Согласно сообщениям представителя Росавиации Артема Кореняко, меры для «Домодедово» ввели в 10:12 и сняли в 10:55 мск.

Ранее во «Внуково» вводили ограничения с 0:59 до 7:59 мск, а затем с 9:55 до 10:28 мск. В аэропорту «Шереметьево» меры действовали с 23:51 до 7:59 мск.

В ночь на 11 декабря системы ПВО уничтожили 287 беспилотников ВСУ в небе над российскими регионами, в том числе 40 из них были уничтожены в Московской области, а 32 летели в направлении столицы.

