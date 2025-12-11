Роспотребнадзор планирует создать 50 тестов на опасные инфекции за три года
Роспотребнадзор в предыдущие четыре года разработал 124 новых тест-системы на инфекции, еще 50 будет создано в следующие три года. Об этом сообщила глава ведомства Анна Попова на VI международной научно-практической конференции по вопросам противодействия инфекционным заболеваниям, передает ТАСС.
«Мы не используем ничего импортного, полностью заместили эту отрасль. И за последние четыре года нашими институтами создано 124 новых теста. И еще 50 мы разработаем в течение ближайших трех лет», – рассказала она.
По словам Поповой, в 2025 г. Роспотребнадзор получил быстрый тест для выявления холерного вибриона из нативного материала. Благодаря этому, объяснила она, время для исследования сократилось в шесть раз. Кроме того, были созданы тест для обнаружения малярии, комплексный тест для выявления одномоментно пяти опасных заболеваний: чумы, холеры, сибирской язвы, бруцеллеза и туляремии и других.
8 декабря министр здравоохранения Михаил Мурашко рассказал, что в России сейчас идет работа над созданием трех вакцин против туберкулеза. По его словам, одна из вакцин уже завершает второй этап клинических исследований. Мурашко напомнил, что до этого в России фиксировалась значительная нагрузка на систему здравоохранения из-за этого заболевания.