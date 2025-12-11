Роспотребнадзор планирует создать 50 тестов на опасные инфекции за три года

По словам Поповой, в 2025 г. Роспотребнадзор получил быстрый тест для выявления холерного вибриона из нативного материала. Благодаря этому, объяснила она, время для исследования сократилось в шесть раз. Кроме того, были созданы тест для обнаружения малярии, комплексный тест для выявления одномоментно пяти опасных заболеваний: чумы, холеры, сибирской язвы, бруцеллеза и туляремии и других.