Прокуратура требует возбудить дело против экс-лидера группы «Тараканы»

В пресс-службе подтвердили, что материалы проверки были переданы в следственные органы для решения вопроса о возбуждении уголовного дела по ч. 2 ст. 330.1 УК РФ, которая предусматривает ответственность за уклонение от исполнения обязанностей, установленных законодательством об иноагентах.