Прокуратура требует возбудить дело против экс-лидера группы «Тараканы»

Прокуратура начала процедуру уголовного преследования в отношении бывшего лидера группы «Тараканы» Дмитрия Спирина (признан иноагентом в РФ) по статье об уклонении от обязанностей иностранного агента. Об этом сообщили в Telegram-канале столичного надзорного ведомства.

Лефортовская межрайонная прокуратура в ходе проверки установила, что в течение года Спирин дважды привлекался к административной ответственности за нарушение порядка деятельности иностранного агента (ч. 4 ст. 19.34 КоАП), однако продолжил распространять материалы в одном из мессенджеров без соответствующей маркировки.

В пресс-службе подтвердили, что материалы проверки были переданы в следственные органы для решения вопроса о возбуждении уголовного дела по ч. 2 ст. 330.1 УК РФ, которая предусматривает ответственность за уклонение от исполнения обязанностей, установленных законодательством об иноагентах.

По данным Минюста, Спирин высказывался против спецоперации, публиковал недостоверные сведения о Вооруженных силах РФ, а также размещал материалы иностранных агентов и иностранных СМИ. В ведомстве также указали, что музыкант проживает за пределами России.

