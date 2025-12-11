Газета
Телеграм
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Премия Импульс
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Техуспех
Бизнес-регата
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Общество /

49% компаний не планируют проводить новогодний корпоратив

Ведомости

В 2025 г. 49% компаний не планируют проводить новогодний корпоратив. Главной причиной такого решения является нехватка средств, поскольку все свободные деньги уходят на операционку и приоритетные проекты в конце года (31% респондентов). Об этом свидетельствуют результаты опроса компании «Актион финансы» (входит в группу «Актион»).

Среди других причин отказа от новогоднего корпоратива респонденты назвали замену традиционного торжества на другие формы праздника (18%). Например, подарки, премии и небольшие тимбилдинги без банкета. Преимуществом такого формата является то, что это бюджетнее и спокойнее, а сотрудники зачастую сами хотят «взять деньгами».

Кроме того, отказ от проведения корпоратива связывают с кризисами и сокращениями в компании (17%), невыполнением целей по финансовым показателям (11%), принципиальным отказом руководства и отсутствием интереса со стороны сотрудников (по 8%). Самым непопулярным ответом стали сложности с организацией (7%).

В опросе приняли участие более 500 финансовых специалистов, занятых в сферах производства, торговли, транспорта и логистики. Должности респондентов – финдиректор и главный бухгалтер. Опрос охватывал всю Россию.

Ведущий эксперт «Актион финансы» Дарья Ковальчук пояснила, что корпоративы, как и другие символические акции «для поддержания бренда», попадают под сокращение или замену на более практичные решения в условиях кадровой гонки: премии, подарки, допвыходные. Никто не гуляет «на последние», если бюджет трещит по швам, отметила она. При этом в новых условиях командам все сложнее ощущать себя единым целым. Люди работают из разных городов и даже стран, пересекаются редко, и часто – только по видеосвязи. В этом контексте традиционный формат корпоратива просто утратил актуальность, заключила Ковальчук.

«Ведомости» писали, что в 2024 г. от новогоднего корпоратива отказалась каждая пятая опрошенная компания (20% респондентов). В тройке наиболее частых причин отказа были названы отсутствие такой традиции в компании (31%), оптимизация затрат (30%) и передача праздничного бюджета на благотворительность (24%).

Хотите скрыть рекламу?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь