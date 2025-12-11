49% компаний не планируют проводить новогодний корпоратив
В 2025 г. 49% компаний не планируют проводить новогодний корпоратив. Главной причиной такого решения является нехватка средств, поскольку все свободные деньги уходят на операционку и приоритетные проекты в конце года (31% респондентов). Об этом свидетельствуют результаты опроса компании «Актион финансы» (входит в группу «Актион»).
Среди других причин отказа от новогоднего корпоратива респонденты назвали замену традиционного торжества на другие формы праздника (18%). Например, подарки, премии и небольшие тимбилдинги без банкета. Преимуществом такого формата является то, что это бюджетнее и спокойнее, а сотрудники зачастую сами хотят «взять деньгами».
Кроме того, отказ от проведения корпоратива связывают с кризисами и сокращениями в компании (17%), невыполнением целей по финансовым показателям (11%), принципиальным отказом руководства и отсутствием интереса со стороны сотрудников (по 8%). Самым непопулярным ответом стали сложности с организацией (7%).
В опросе приняли участие более 500 финансовых специалистов, занятых в сферах производства, торговли, транспорта и логистики. Должности респондентов – финдиректор и главный бухгалтер. Опрос охватывал всю Россию.
Ведущий эксперт «Актион финансы» Дарья Ковальчук пояснила, что корпоративы, как и другие символические акции «для поддержания бренда», попадают под сокращение или замену на более практичные решения в условиях кадровой гонки: премии, подарки, допвыходные. Никто не гуляет «на последние», если бюджет трещит по швам, отметила она. При этом в новых условиях командам все сложнее ощущать себя единым целым. Люди работают из разных городов и даже стран, пересекаются редко, и часто – только по видеосвязи. В этом контексте традиционный формат корпоратива просто утратил актуальность, заключила Ковальчук.
«Ведомости» писали, что в 2024 г. от новогоднего корпоратива отказалась каждая пятая опрошенная компания (20% респондентов). В тройке наиболее частых причин отказа были названы отсутствие такой традиции в компании (31%), оптимизация затрат (30%) и передача праздничного бюджета на благотворительность (24%).