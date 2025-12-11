49% компаний не планируют проводить новогодний корпоратив

Ведущий эксперт «Актион финансы» Дарья Ковальчук пояснила, что корпоративы, как и другие символические акции «для поддержания бренда», попадают под сокращение или замену на более практичные решения в условиях кадровой гонки: премии, подарки, допвыходные. Никто не гуляет «на последние», если бюджет трещит по швам, отметила она. При этом в новых условиях командам все сложнее ощущать себя единым целым. Люди работают из разных городов и даже стран, пересекаются редко, и часто – только по видеосвязи. В этом контексте традиционный формат корпоратива просто утратил актуальность, заключила Ковальчук.