Газета
Телеграм
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Премия Импульс
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Техуспех
Бизнес-регата
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Общество /

Кравцов: урегулирование зарплат учителей «требует много работы»

Ведомости

Министр просвещения РФ Сергей Кравцов на открытии Всероссийского семинара для пресс-секретарей системы образования отметил, что необходимо уделить особое внимание работе над урегулированием зарплат учителей, ведомство прорабатывает механизмы поддержки педагогов. Его слова передает ТАСС.

«Да, у нас есть проблемы с зарплатой, с дифференциацией, это тоже отголосок 90-х гг. У нас есть школы – рядом находятся, но разные зарплаты у учителей. Для этого нужно проводить много работы, и соответствующие решения мы знаем, но, как я уже сказал, хочется быстрее, но не всегда это по техническим причинам возможно», – отметил он.

По словам министра, изменения в образовательной сфере требуют времени. Он подчеркнул, что Минпросвещения наладило механизмы работы по единому образовательному пространству за пять лет.

21 ноября Кравцов говорил, что Минпросвещения не видит необходимости менять школьную программу из-за перехода на новую систему высшего образования. Он рассказал, что ведомство полностью скоординировано с Минобрнауки по этому вопросу.

Новости СМИ2
Хотите скрыть рекламу?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь