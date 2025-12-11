Кравцов: урегулирование зарплат учителей «требует много работы»
Министр просвещения РФ Сергей Кравцов на открытии Всероссийского семинара для пресс-секретарей системы образования отметил, что необходимо уделить особое внимание работе над урегулированием зарплат учителей, ведомство прорабатывает механизмы поддержки педагогов. Его слова передает ТАСС.
«Да, у нас есть проблемы с зарплатой, с дифференциацией, это тоже отголосок 90-х гг. У нас есть школы – рядом находятся, но разные зарплаты у учителей. Для этого нужно проводить много работы, и соответствующие решения мы знаем, но, как я уже сказал, хочется быстрее, но не всегда это по техническим причинам возможно», – отметил он.
По словам министра, изменения в образовательной сфере требуют времени. Он подчеркнул, что Минпросвещения наладило механизмы работы по единому образовательному пространству за пять лет.
21 ноября Кравцов говорил, что Минпросвещения не видит необходимости менять школьную программу из-за перехода на новую систему высшего образования. Он рассказал, что ведомство полностью скоординировано с Минобрнауки по этому вопросу.