В России в 2025 году признали нежелательными 90 иностранных организаций
Генеральная прокуратура России с начала 2025 г. приняла решения о признании 90 иностранных организаций нежелательными на территории страны. Об этом сообщил заместитель начальника профильного управления Генпрокуратуры Алексей Жафяров на заседании думской комиссии по расследованию вмешательства иностранных государств во внутренние дела РФ. Его слова передают «РИА Новости».
По словам Жафярова, значительная часть этих решений была принята по инициативе комиссии Госдумы, которая рассматривает случаи предполагаемого иностранного влияния.
2 декабря Минюст внес французскую Международную федерацию за права человека (Fédération internationale pour les droits humains) в перечень нежелательных организаций.