В России в 2025 году признали нежелательными 90 иностранных организаций

Генеральная прокуратура России с начала 2025 г. приняла решения о признании 90 иностранных организаций нежелательными на территории страны. Об этом сообщил заместитель начальника профильного управления Генпрокуратуры Алексей Жафяров на заседании думской комиссии по расследованию вмешательства иностранных государств во внутренние дела РФ. Его слова передают «РИА Новости».