Газета
Телеграм
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Премия Импульс
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Техуспех
Бизнес-регата
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Общество /

Минюст внес Международную федерацию за права человека в реестр нежелательных

Ведомости

Минюст России внес французскую Международную федерацию за права человека (Fédération internationale pour les droits humains) в перечень нежелательных организаций. Это следует из реестра.

Генпрокуратура РФ признала организацию нежелательной в стране 13 ноября.

Это не первая международная организация по защите прав человека, деятельность которой признается в РФ нежелательной. 28 ноября Минюст внес в перечень нежелательных американскую организацию Human Rights Watch (организация признана нежелательной на территории РФ). Ее деятельность не ограничивается прямым предоставлением грантов, а также включает в себя исследования и публикации о доступных источниках финансирования.

До этого, в августе, Минюст РФ включил в свой перечень Хельсинский фонд по правам человека (Helsinki Foundation for Human Rights, организация признана нежелательной на территории РФ).

Новости СМИ2
Хотите скрыть рекламу?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь