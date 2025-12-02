Минюст внес Международную федерацию за права человека в реестр нежелательных
Минюст России внес французскую Международную федерацию за права человека (Fédération internationale pour les droits humains) в перечень нежелательных организаций. Это следует из реестра.
Генпрокуратура РФ признала организацию нежелательной в стране 13 ноября.
Это не первая международная организация по защите прав человека, деятельность которой признается в РФ нежелательной. 28 ноября Минюст внес в перечень нежелательных американскую организацию Human Rights Watch
До этого, в августе, Минюст РФ включил в свой перечень Хельсинский фонд по правам человека (Helsinki Foundation for Human Rights,