Минюст внес Международную федерацию за права человека в реестр нежелательных

Это не первая международная организация по защите прав человека, деятельность которой признается в РФ нежелательной. 28 ноября Минюст внес в перечень нежелательных американскую организацию Human Rights Watch (организация признана нежелательной на территории РФ) . Ее деятельность не ограничивается прямым предоставлением грантов, а также включает в себя исследования и публикации о доступных источниках финансирования.