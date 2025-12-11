Роспотребнадзор опроверг информацию о распространении сверхагрессивного гриппа
В России наблюдается сезонный подъем уровня заболеваемости ОРВИ и гриппом. На текущий момент нет официальных данных о циркуляции якобы нового, сверхагрессивного, мутировавшего варианта, невосприимчивого к вакцинации, сообщил Роспотребнадзор.
Эпидсезон начался рано, что характерно для штамма A(H3N2). Критических мутаций в ходе исследования не обнаружено. Вакцина, которая применяется в России, защищает от гриппа в этом сезоне.
Превышение эпидпорогов зафиксировано в 17 из 89 субъектов РФ и в большинстве случаев оценивается как умеренное, сообщили в ведомстве. Значительного увеличения госпитализаций, связанных с тяжелым течением гриппа, не отмечается. Во всех регионах РФ эпидемиологическая ситуация контролируется.
На сегодняшний день число заболевших привитых составляет 0,02% от общего числа привитых против гриппа. Роспотребнадзор подчеркнул, что вакцинация остается самой эффективной мерой профилактики сезонного гриппа.
29 ноября ведомство сообщило, что нет оснований предполагать, что циркулирующие варианты птичьего гриппа могут вызвать пандемию, представляющую для человечества более высокую опасность, чем коронавирус.