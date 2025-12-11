Минпросвещения утвердило инструкции по действиям учителей при конфликтах
Минпросвещения утвердило проекты инструкций, которые регламентируют действия школьных педагогов и руководителей образовательных организаций в конфликтных ситуациях с учениками. Один документ адресован администрации школ, второй – учителям и носит название «Как остановить агрессивное поведение: действия педагога».
В министерстве сообщили, что инструкции содержат «понятный порядок действий», позволяющий педагогу урегулировать конфликт, обеспечить безопасность школьников и предотвратить повторение подобных случаев. Проекты самих инструкций пока не опубликованы.
«Документы будут направлены в регионы России для использования в работе», – сообщили в Минпросвещения.
Председатель комитета Совета Федерации по науке, образованию и культуре Лилия Гумерова назвала инструкции «важным» и «долгожданным» инструментом для многих регионов. По ее словам, документы «реально защищают профессиональное достоинство» педагогов и являются серьезным шагом для укрепления авторитета учителя.
15 июля в Совете по развитию гражданского общества и правам человека отмечали, что более 60% учителей сталкивались с оскорблениями со стороны школьников. Еще 43% респондентов заявили, что были свидетелями подобных случаев в отношении коллег. Большинство участников опроса (68%) поддержали идею оценивать поведение учеников, однако подчеркивали необходимость аккуратного подхода к возможной системе.