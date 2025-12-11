Минпросвещения утвердило инструкции по действиям учителей при конфликтах

15 июля в Совете по развитию гражданского общества и правам человека отмечали, что более 60% учителей сталкивались с оскорблениями со стороны школьников. Еще 43% респондентов заявили, что были свидетелями подобных случаев в отношении коллег. Большинство участников опроса (68%) поддержали идею оценивать поведение учеников, однако подчеркивали необходимость аккуратного подхода к возможной системе.