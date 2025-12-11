На «Госуслугах» заработал сервис для планирования и рождения ребенка

По его словам, подобные сервисы помогают гражданам решать вопросы быстрее и удобнее, а также избавляют их от необходимости собирать множество документов и разбираться в работе разных ведомств. Вице-премьер указал, что пользователям уже доступны такие сервисы, как «Многодетная семья», «Поступление в вуз», «Выход на пенсию» и «Открытие ИТ-компании», а теперь к ним добавлен сервис – «Планирование и рождение ребенка».