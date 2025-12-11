Газета
Главная / Общество /

На «Госуслугах» заработал сервис для планирования и рождения ребенка

Ведомости

На портале «Госуслуги» запущен новый комплексный сервис в формате «жизненной ситуации», посвященный планированию и рождению ребенка. Об этом сообщил вице-премьер Дмитрий Григоренко, его цитирует «Интерфакс».

По его словам, подобные сервисы помогают гражданам решать вопросы быстрее и удобнее, а также избавляют их от необходимости собирать множество документов и разбираться в работе разных ведомств. Вице-премьер указал, что пользователям уже доступны такие сервисы, как «Многодетная семья», «Поступление в вуз», «Выход на пенсию» и «Открытие ИТ-компании», а теперь к ним добавлен сервис – «Планирование и рождение ребенка».

Теперь граждане, планирующие ребенка, и родители младенцев могут получить всю необходимую информацию и оформить требуемые документы в едином удобном онлайн-пространстве, сказано в публикации.

Как уточнили в аппарате вице-премьера, новая функция позволяет на одном цифровом ресурсе оформить свидетельство о рождении ребенка, зарегистрировать его по месту жительства, а также получить меры государственной поддержки, на которые имеют право беременные женщины и семьи с детьми.

В мае на портале «Госуслуги» был запущен сервис «жизненная ситуация» для тех, кто столкнулся с телефонными и интернет-мошенниками либо желают повысить уровень своей цифровой грамотности.

