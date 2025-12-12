Росавиация ограничила работу аэропорта в Тамбове

В ночь на 12 декабря были установлены ограничения на работу аэропортов Калуги («Грабцево»), Сочи, Волгограда, Владикавказа («Беслан»), Грозного («Северный»), Магаса, Ярославля («Туношна»). Воздушная гавань в Сочи уже работает штатно, за время действия меры на запасной аэродром ушел один самолет.