Росавиация ограничила работу аэропорта в Тамбове

Ведомости

Временные ограничения введены на прием и выпуск самолетов в аэропорту Тамбова («Донское»). Об этом сообщил в своем Telegram-канале пресс-секретарь Росавиации Артем Кореняко.

По его словам, мера потребовалась для обеспечения безопасности полетов.

В ночь на 12 декабря были установлены ограничения на работу аэропортов Калуги («Грабцево»), Сочи, Волгограда, Владикавказа («Беслан»), Грозного («Северный»), Магаса, Ярославля («Туношна»). Воздушная гавань в Сочи уже работает штатно, за время действия меры на запасной аэродром ушел один самолет.

Ночью силы ПВО сбили четыре беспилотника, летевших в направлении Москвы, сообщал мэр Сергей Собянин. Кроме того, врио губернатора Тверской области Виталий Королев проинформировал о семерых пострадавших, включая ребенка, при отражении атаки на многоквартирный дом в облцентре.

