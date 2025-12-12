Газета
Телеграм
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Премия Импульс
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Техуспех
Бизнес-регата
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Общество /

«Крабовый король» Олег Кан заочно приговорен к 24 годам

Ведомости

Суд приговорил предпринимателя Олега Кана к 24 годам лишения свободы в исправительной колонии строгого режима, сообщает пресс-служба Следственного комитета РФ. Суд также назначил ему штраф в размере 5 млн руб. и лишил права заниматься внешнеэкономической деятельностью на три года, установив дополнительное ограничение свободы сроком на два года.

Как отметили в СК, Кан признан виновным по ч. 1 ст. 210 УК РФ (создание и руководство преступным сообществом в целях совершения особо тяжких преступлений), ч. 3 ст. 226.1 УК РФ (контрабанда стратегически важных ресурсов), ч. 4 ст. 194 УК РФ (уклонение от уплаты таможенных платежей), п.б ч. 2 ст. 199 УК РФ (уклонение от уплаты налогов).

С 2014 по 2019 гг. участники сообщества контрабандно переместили более 3300 т водных биоресурсов, получив доход свыше 4,2 млрд руб. Кроме того, структуры, подконтрольные Кану, уклонились от уплаты налогов на сумму более 3,69 млрд руб.

В СК подчеркнули, что под руководством Кана оказывалось активное противодействие следствию, предпринимались попытки вывести финансовые активы за пределы российской юрисдикции. Эти действия были пресечены. В итоге государству удалось взыскать налоговую недоимку, пени и штрафы на сумму более 5,5 млрд руб.

Рассмотрение дела проходило заочно, поскольку Кан, по данным следствия, скрывается за пределами России. Срок наказания начнет исчисляться с момента его фактического задержания.

В марте 2025 г. Верховный суд оставил без изменений решение о взыскании более 358,7 млрд руб. с рыбопромышленников Дальнего Востока и Кана.

В марте 2024 г. адвокат Кана заявлял, что он умер, однако представитель Генпрокуратуры назвал смерть Кана инсценировкой. В ведомстве указали на отсутствие актов о регистрации смерти бизнесмена в ЗАГСах Сахалинской области и Санкт-Петербурга. В феврале 2020 г. Хабаровский краевой суд заочно арестовал бизнесмена по делу об организации убийства в 2010 г. предпринимателя Валерия Пхиденко, Кан находился в международном розыске.

Новости СМИ2
Хотите скрыть рекламу?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь