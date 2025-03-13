Верховный суд поддержал взыскание 358,7 млрд рублей с Олега Кана
Верховный суд (ВС) России оставил без изменений решение о взыскании более 358,7 млрд руб. с рыбопромышленников Дальнего Востока и так называемого «крабового короля» Олега Кана, следует из материалов суда, с которыми ознакомились РИА «Новости».
Судья ВС России Владимир Попов изучил кассационные жалобы и не нашел оснований для рассмотрения в судебном заседании Судебной коллегии по экономическим спорам ВС РФ, следует из материалов дела. Акты трех нижестоящих инстанций ВС оставил в силе.
В определении суда отмечалось, что фигуранты находились под контролем иностранных инвесторов и нарушали законодательство. Их деятельность признана вредной для водных биологических ресурсов страны.
В марте 2024 г. адвокат Кана заявлял, что он умер, однако представитель Генпрокуратуры РФ назвал смерть Кана инсценировкой. В ведомстве указали на отсутствие актов о регистрации смерти бизнесмена в ЗАГСах Сахалинской области и Санкт-Петербурга. В феврале 2020 г. Хабаровский краевой суд заочно арестовал бизнесмена по делу об организации убийства в 2010 г. предпринимателя Валерия Пхиденко, Кан находился в международном розыске.