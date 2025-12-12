Газета
Главная / Общество /

ФСБ сообщила о задержании 169 нелегальных «оружейников» в 53 регионах

Ведомости

Федеральная служба безопасности объявила о масштабной спецоперации, в ходе которой были задержаны 169 человек, причастных к незаконному обороту оружия и его модернизации. Работы проводились в октябре и ноябре совместно с МВД и Росгвардией, сообщили в Центре общественных связей ФСБ (ЦОС ФСБ).

По данным спецслужбы, подпольные «оружейники» действовали в 53 субъектах России. В рамках операции были выявлены и пресечены 44 мастерских, где гражданские образцы оружия восстанавливали до боевого состояния и изготавливали боеприпасы для последующего сбыта.

Следственные действия прошли в Москве, Санкт-Петербурге, Севастополе, а также в десятках регионов – от Алтая и Якутии до Краснодарского и Красноярского краев, Пермского и Приморского краев, областей Центральной России, Сибири, Урала и новых регионов.

В ФСБ уточнили, что в результате оперативных мероприятий из незаконного оборота изъято 378 единиц огнестрельного оружия российского и иностранного производства. Среди них – девять пулеметов, 81 автомат, 27 пистолетов-пулеметов, 88 пистолетов и револьверов, 173 винтовки, карабины и ружья, а также 32 гранатомета.

Кроме того, силовики обнаружили 94 мины различных типов, 703 гранаты, 11 электродетонаторов, семь артиллерийских снарядов, более 52 кг взрывчатых веществ и свыше 223 000 патронов.

В мае стало известно, что в марте и апреле сотрудники ФСБ накрыли 62 подпольные мастерские по модернизации оружия и изготовлению боеприпасов в России. Силовики изъяли 404 единицы огнестрельного оружия и свыше 136 кг взрывчатых веществ у 172 нелегальных оружейников из 58 регионов.

