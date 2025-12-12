ФСБ сообщила о задержании 169 нелегальных «оружейников» в 53 регионах

Федеральная служба безопасности объявила о масштабной спецоперации, в ходе которой были задержаны 169 человек, причастных к незаконному обороту оружия и его модернизации. Работы проводились в октябре и ноябре совместно с МВД и Росгвардией, сообщили в Центре общественных связей ФСБ (ЦОС ФСБ).