ФСБ пресекла деятельность 62 подпольных оружейных мастерских за два месяца

Работа была проведена совместно с МВД России и Росгвардией. В течение двух месяцев проходили оперативно-розыскные мероприятия и следственные действия по местам жительства нелегальных оружейников. Правоохранители изъяли отечественное и зарубежное оружие, включая пулеметы, автоматы, пистолеты-пулеметы, пистолеты, револьверы, винтовки, карабины, ружья, гранаты и запалы, а также более 56 000 патронов различного калибра.