ФСБ пресекла деятельность 62 подпольных оружейных мастерских за два месяца
В марте и апреле сотрудники ФСБ накрыли 62 подпольные мастерские по модернизации оружия и изготовлению боеприпасов в России. Силовики изъяли 404 единицы огнестрельного оружия и свыше 136 кг взрывчатых веществ у 172 нелегальных оружейников из 58 регионов, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на службу.
Работа была проведена совместно с МВД России и Росгвардией. В течение двух месяцев проходили оперативно-розыскные мероприятия и следственные действия по местам жительства нелегальных оружейников. Правоохранители изъяли отечественное и зарубежное оружие, включая пулеметы, автоматы, пистолеты-пулеметы, пистолеты, револьверы, винтовки, карабины, ружья, гранаты и запалы, а также более 56 000 патронов различного калибра.
10 января ФСБ сообщала о задержании в 40 регионах 109 человек, причастных к незаконному обороту оружия. Была также прекращена работа 38 подпольных мастерских по переделке оружия и изготовлению боеприпасов. Тогда из незаконного оборота изъяли 355 единиц огнестрельного оружия отечественного и иностранного производства и свыше 94 600 патронов различного калибра.