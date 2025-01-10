ФСБ задержала 109 нелегальных оружейников в 40 регионах

Кроме того, была прекращена работа 38 подпольных мастерских по переделке оружия и изготовлению боеприпасов. В результате совместной работы ФСБ, МВД РФ и Росгвардии в Москве, Московской области и других субъектах страны из незаконного оборота изъято 355 единиц огнестрельного оружия отечественного и иностранного производства и свыше 94 600 патронов различного калибра.