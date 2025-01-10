ФСБ задержала 109 нелегальных оружейников в 40 регионах
В 40 российских регионах задержаны 109 человек, причастных к незаконному обороту оружия. Об этом сообщается на сайте ФСБ России.
Кроме того, была прекращена работа 38 подпольных мастерских по переделке оружия и изготовлению боеприпасов. В результате совместной работы ФСБ, МВД РФ и Росгвардии в Москве, Московской области и других субъектах страны из незаконного оборота изъято 355 единиц огнестрельного оружия отечественного и иностранного производства и свыше 94 600 патронов различного калибра.
26 декабря 2024 г. Центр общественных связей (ЦОС) ФСБ сообщил, что сотрудники ведомства задержали четырех россиян, причастных к подготовке серии покушений на высокопоставленных военных Минобороны и членов их семей. По данным службы, предотвращена серия покушений на высокопоставленных военных, участвующих в спецоперации. Подготовкой нападений занимались агенты украинских спецслужб.
Возбуждены уголовные дела. Задержанных обвиняют в незаконном обороте взрывчатых веществ и взрывных устройств, приготовлении терактов и государственной измене. Им грозит пожизненное лишение свободы.