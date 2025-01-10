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ФСБ задержала 109 нелегальных оружейников в 40 регионах

Ведомости

В 40 российских регионах задержаны 109 человек, причастных к незаконному обороту оружия. Об этом сообщается на сайте ФСБ России.

Кроме того, была прекращена работа 38 подпольных мастерских по переделке оружия и изготовлению боеприпасов. В результате совместной работы ФСБ, МВД РФ и Росгвардии в Москве, Московской области и других субъектах страны из незаконного оборота изъято 355 единиц огнестрельного оружия отечественного и иностранного производства и свыше 94 600 патронов различного калибра.

26 декабря 2024 г. Центр общественных связей (ЦОС) ФСБ сообщил, что сотрудники ведомства задержали четырех россиян, причастных к подготовке серии покушений на высокопоставленных военных Минобороны и членов их семей. По данным службы, предотвращена серия покушений на высокопоставленных военных, участвующих в спецоперации. Подготовкой нападений занимались агенты украинских спецслужб.

Возбуждены уголовные дела. Задержанных обвиняют в незаконном обороте взрывчатых веществ и взрывных устройств, приготовлении терактов и государственной измене. Им грозит пожизненное лишение свободы.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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