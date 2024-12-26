ФСБ пресекла серию покушений на высокопоставленных военных

Как установила ФСБ, один из задержанных россиян в ноябре прибыл в Москву с Украины транзитом через Молдавию и Грузию под видом депортированного лица. С 2020 г. он проживал на Украине. В столице мужчина забрал из тайника самодельную взрывчатку и систему видеонаблюдения. Он должен был заложить взрывное устройство, замаскированное под пауэрбанк, под служебную машину одного из высокопоставленных руководителей Минобороны РФ. Украинские спецслужбы намеревались подорвать машину дистанционно с территории Украины. Помимо кураторов из спецслужб соседней страны, координацией подготовки теракта занималась завербованная супруга россиянина, проживающая в Миргороде Полтавской области Украины. После исполнения теракта мужчине обещали обеспечить выезд на Украину и в последующем в одну из европейских стран.