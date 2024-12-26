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ФСБ пресекла серию покушений на высокопоставленных военных

Четырех фигурантов обвиняют в незаконном обороте взрывчатых веществ, приготовлении терактов и госизмене
Ведомости

Сотрудники Федеральной службы безопасности (ФСБ) задержали четырех россиян, причастных к подготовке серии покушений на высокопоставленных военных Минобороны и членов их семей со стороны. Об этом говорится в сообщении Центра общественных связей (ЦОС) ФСБ России.

Отмечается, что предотвращена серия покушений на высокопоставленных военнослужащих, которые участвуют в специальной военной операции. Подготовкой нападений занимались агенты украинских спецслужб.

Как установила ФСБ, один из задержанных россиян в ноябре прибыл в Москву с Украины транзитом через Молдавию и Грузию под видом депортированного лица. С 2020 г. он проживал на Украине. В столице мужчина забрал из тайника самодельную взрывчатку и систему видеонаблюдения. Он должен был заложить взрывное устройство, замаскированное под пауэрбанк, под служебную машину одного из высокопоставленных руководителей Минобороны РФ. Украинские спецслужбы намеревались подорвать машину дистанционно с территории Украины. Помимо кураторов из спецслужб соседней страны, координацией подготовки теракта занималась завербованная супруга россиянина, проживающая в Миргороде Полтавской области Украины. После исполнения теракта мужчине обещали обеспечить выезд на Украину и в последующем в одну из европейских стран.

Сотрудники ФСБ также установили москвича, который по заданию украинских спецслужб проводил разведку по местам жительства и работы высокопоставленных военных и членов их семей. Он отправлял кураторам фото и видео для подготовки терактов.

Кроме того, еще двое россиян под видом папки с документами должны были доставить одному из военнослужащих Минобороны РФ самодельное взрывное устройство.

Возбуждены уголовные дела. Фигурантов обвиняют в незаконном обороте взрывчатых веществ и взрывных устройств, приготовлении терактов, госизмене. Им грозит пожизненное лишение свободы.

17 декабря начальник войск радиационной, химической и биологической защиты Вооруженных сил (ВС) РФ Игорь Кириллов и его помощник погибли при взрыве на территории жилого комплекса на юго-востоке Москвы. Взрывное устройство было заложено в самокат, который находился рядом с подъездом. Возбуждены уголовные дела по ст. 105, 205, 222.1, 223.1 УК РФ (убийство, террористический акт, незаконный оборот и изготовление взрывчатых веществ). 18 декабря The New York Times писала, что служба безопасности Украины (СБУ) взяла на себя ответственность за теракт, в котором погибли Кириллов и его помощник. Представитель украинской спецслужбы на условиях анонимности заявил изданию, что СБУ считала Кириллова своей «законной целью».

25 декабря официальный представитель МИД РФ Мария Захарова выразила мнение, что Киев, публично подчеркивая свою причастность и прямую вовлеченность в совершение терактов, «демонстрирует свои возможности на этом треке». Дипломат считает, что это прямая угроза европейцам и членам ЕЭС на случай, если Запад перестанет поставлять оружие, деньги и сохранять действующий режим в республике.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

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