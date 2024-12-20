Задержанный за убийство Кириллова Ахмад Курбанов прибыл в Россию осенью
Предполагаемый исполнитель убийства начальника войск радиационной, химической и биологической защиты Вооруженных сил РФ генерала Игоря Кириллова и его помощника Ильи Поликарпова гражданин Узбекистана Ахмад Курбанов приехал в Россию осенью. Об этом пишет «РИА Новости» со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
«Предварительно установлено, что Курбанов прибыл в РФ осенью этого года», – заявил источник.
Кириллов и его помощник майор Поликарпов были убиты утром 17 декабря в результате взрыва на территории ЖК на юго-востоке Москвы. Взрывное устройство было заложено в самокат, стоявший рядом с подъездом.
18 декабря Следственный комитет сообщил, что подозреваемый в убийстве гражданин Узбекистана Ахмад Курбанов задержан. 19 декабря фигуранта дела заключили под стражу до 17 февраля.