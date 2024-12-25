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Захарова: Киев сменил тактику мольбы к Западу на его устрашение

Ведомости

Президент Украины Владимир Зеленский больше не умоляет Запад, а устрашает его, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова в эфире радио Sputnik.

По словам дипломата, многие на Западе размышляют о том, для чего Украина публично подчеркивает свою причастность и прямую вовлеченность в совершение терактов. Захарова считает, что таким образом Киев «демонстрирует свои возможности на этом треке». Представитель МИД РФ уверена, что это прямая угроза европейцам и членам ЕЭС на случай, если Запад перестанет поставлять оружие, деньги и сохранять действующий режим в республике.

«Они ощерились, они требуют и говорят, что если им не дадут, то они будут кусаться. И они показывают, что они умеют. <…> Потому что они теперь должны устрашать Запад, а не умолять», – сказала Захарова.

18 декабря The New York Times писала, что служба безопасности Украины (СБУ) взяла на себя ответственность за теракт в Москве, в котором погибли начальник войск радиационной, химической и биологической защиты Вооруженных сил (ВС) РФ Игорь Кириллов и его помощник. Представитель украинской спецслужбы на условиях анонимности подтвердил предоставленные Россией детали произошедшего и отметил, что СБУ считала Кириллова своей «законной целью».

4 апреля министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что причастность Киева к множеству терактов на территории России не вызывает сомнений. В частности, он упомянул мартовский теракт в подмосковном концертном зале «Крокус сити холле». Днем ранее на тот момент министр обороны РФ Сергей Шойгу сообщил, что РФ располагает информацией об украинском следе в организации теракта в «Крокусе».

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

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