Захарова: Киев сменил тактику мольбы к Западу на его устрашение
Президент Украины Владимир Зеленский больше не умоляет Запад, а устрашает его, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова в эфире радио Sputnik.
По словам дипломата, многие на Западе размышляют о том, для чего Украина публично подчеркивает свою причастность и прямую вовлеченность в совершение терактов. Захарова считает, что таким образом Киев «демонстрирует свои возможности на этом треке». Представитель МИД РФ уверена, что это прямая угроза европейцам и членам ЕЭС на случай, если Запад перестанет поставлять оружие, деньги и сохранять действующий режим в республике.
«Они ощерились, они требуют и говорят, что если им не дадут, то они будут кусаться. И они показывают, что они умеют. <…> Потому что они теперь должны устрашать Запад, а не умолять», – сказала Захарова.
18 декабря The New York Times писала, что служба безопасности Украины (СБУ) взяла на себя ответственность за теракт в Москве, в котором погибли начальник войск радиационной, химической и биологической защиты Вооруженных сил (ВС) РФ Игорь Кириллов и его помощник. Представитель украинской спецслужбы на условиях анонимности подтвердил предоставленные Россией детали произошедшего и отметил, что СБУ считала Кириллова своей «законной целью».
4 апреля министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что причастность Киева к множеству терактов на территории России не вызывает сомнений. В частности, он упомянул мартовский теракт в подмосковном концертном зале «Крокус сити холле». Днем ранее на тот момент министр обороны РФ Сергей Шойгу сообщил, что РФ располагает информацией об украинском следе в организации теракта в «Крокусе».