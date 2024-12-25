Захарова: Киев сменил тактику мольбы к Западу на его устрашение

По словам дипломата, многие на Западе размышляют о том, для чего Украина публично подчеркивает свою причастность и прямую вовлеченность в совершение терактов. Захарова считает, что таким образом Киев «демонстрирует свои возможности на этом треке». Представитель МИД РФ уверена, что это прямая угроза европейцам и членам ЕЭС на случай, если Запад перестанет поставлять оружие, деньги и сохранять действующий режим в республике.