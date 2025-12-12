Газета
Телеграм
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Премия Импульс
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Техуспех
Бизнес-регата
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Общество /

В Московском регионе ожидаются морозы до –9 градусов

Ведомости

В ближайшие выходные в Москве и Подмосковье прогнозируются устойчивые морозы и повсеместный снегопад. Об этом сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд, передает ТАСС.

По его словам, ночь с 12 на 13 декабря станет заметно холоднее: температура в столице опустится до –7 градусов, а в области местами до –9. Днем в субботу ожидаются значения около –5 градусов. Пройдет небольшой снег, который к полуночи прекратится, однако покрытие будет наблюдаться практически везде.

«Это уже будет зимняя погода», – отметил синоптик.

14 декабря похолодание усилится: ночью прогнозируется до –10 градусов, днем до –6. 15 и 16 декабря ночные температуры могут снижаться до –12, а дневные составят примерно от –3 до –9 градусов.

Такой температурный фон, по словам Вильфанда, примерно на три градуса ниже климатической нормы для декабря и ближе к типичным значениям января.

Главный специалист «ИА Метеоновости» Татьяна Позднякова заверяла, что в декабре москвичи без снега на Новый год не останутся. По ее словам, теплое начало зимнего месяца для Москвы не редкость, такое случается раз в три-четыре года. Самая теплая погода в начале декабря была в 2008 г.

Позднякова говорила, что в прошлом году снежный покров в столице сформировался к 7 декабря, но к утру 31 декабря практически растаял. При этом на этот Новый год к 31 декабря снег все же ждут.

Новости СМИ2
Хотите скрыть рекламу?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь