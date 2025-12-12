В Московском регионе ожидаются морозы до –9 градусов
В ближайшие выходные в Москве и Подмосковье прогнозируются устойчивые морозы и повсеместный снегопад. Об этом сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд, передает ТАСС.
По его словам, ночь с 12 на 13 декабря станет заметно холоднее: температура в столице опустится до –7 градусов, а в области местами до –9. Днем в субботу ожидаются значения около –5 градусов. Пройдет небольшой снег, который к полуночи прекратится, однако покрытие будет наблюдаться практически везде.
«Это уже будет зимняя погода», – отметил синоптик.
14 декабря похолодание усилится: ночью прогнозируется до –10 градусов, днем до –6. 15 и 16 декабря ночные температуры могут снижаться до –12, а дневные составят примерно от –3 до –9 градусов.
Такой температурный фон, по словам Вильфанда, примерно на три градуса ниже климатической нормы для декабря и ближе к типичным значениям января.
Главный специалист «ИА Метеоновости» Татьяна Позднякова заверяла, что в декабре москвичи без снега на Новый год не останутся. По ее словам, теплое начало зимнего месяца для Москвы не редкость, такое случается раз в три-четыре года. Самая теплая погода в начале декабря была в 2008 г.
Позднякова говорила, что в прошлом году снежный покров в столице сформировался к 7 декабря, но к утру 31 декабря практически растаял. При этом на этот Новый год к 31 декабря снег все же ждут.