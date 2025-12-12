В Московском регионе ожидаются морозы до –9 градусов

Главный специалист «ИА Метеоновости» Татьяна Позднякова заверяла, что в декабре москвичи без снега на Новый год не останутся. По ее словам, теплое начало зимнего месяца для Москвы не редкость, такое случается раз в три-четыре года. Самая теплая погода в начале декабря была в 2008 г.