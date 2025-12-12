Газета
Общество

В результате штормовых дождей в секторе Газа погибло 12 человек

Ведомости

В секторе Газа число погибших в результате мощного циклона и проливных дождей выросло до 12 человек, среди жертв есть дети. Об этом сообщает Al Hadath.

Из-за непогоды обрушились десятки жилых домов и укрытий для перемещенных лиц. По данным служб гражданской обороны, только за последние часы рухнули не менее 10 зданий, под завалами оказались люди.

Сильные ливни, наводнения и шквальный ветер разрушили или затопили более 27 000 палаток, в которых проживают беженцы. Многие семьи остались без крова, часть людей получила ранения.

Агентство ООН по помощи палестинским беженцам предупредило, что проливные дожди и холодная погода резко ухудшают гуманитарную ситуацию в секторе. В организации отмечают рост рисков распространения заболеваний на фоне отсутствия нормальных санитарных условий и призывают обеспечить доступ гуманитарной помощи.

6 декабря стало известно, что число жертв разрушительных наводнений и оползней на острове Суматра в Индонезии превысило 900 человек. Наводнения и оползни стали следствием проливных дождей, обрушившихся на провинции Северная Суматра, Ачех и Западная Суматра.

