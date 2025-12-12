В Белоруссию из ЕС попытались ввезти рекордную партию наркотиков

По факту контрабанды в особо крупном размере возбуждены уголовные дела. Санкции соответствующих статей предусматривают наказание вплоть до 20 лет лишения свободы. По оценкам правоохранительных органов, стоимость изъятой партии наркотиков на черном рынке составляет около $62 млн, а ее объема хватило бы почти на 3 млн разовых доз.