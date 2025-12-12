В Белоруссию из ЕС попытались ввезти рекордную партию наркотиков
В Белоруссию из стран Евросоюза попытались ввезти крупнейшую в истории партию наркотиков и психотропных веществ. Об этом сообщает Государственный таможенный комитет Белоруссии. Общий вес изъятого груза составил около 1,3 т.
Наркотики перевозились в грузовике польского перевозчика под видом партии минеральной воды, которая использовалась как товар прикрытия. В ходе досмотра таможенники обнаружили более 8000 брикетов с 915 кг гашиша, а также 50 коробок с 367 кг мефедрона.
Попытка контрабанды была выявлена сотрудниками оперативной таможни после сканирования грузовика с помощью инспекционно-досмотрового комплекса. Поскольку груз следовал транзитом и далее должен был быть направлен в Россию, белорусские таможенные органы провели совместные оперативно-розыскные мероприятия с российскими коллегами.
В результате были установлены и задержаны участники международной преступной группы – граждане стран Евросоюза, Белоруссии, России и Молдавии. При обысках у них дополнительно изъяли около 5 кг гашиша и мефедрона.
По факту контрабанды в особо крупном размере возбуждены уголовные дела. Санкции соответствующих статей предусматривают наказание вплоть до 20 лет лишения свободы. По оценкам правоохранительных органов, стоимость изъятой партии наркотиков на черном рынке составляет около $62 млн, а ее объема хватило бы почти на 3 млн разовых доз.
В ноябре полиция Нидерландов изъяла более 3,3 т кокаина из бывшей грибной теплицы в селе Нордхук. Стоимость найденного груза оценивается в сумму от 175 до 250 млн евро.