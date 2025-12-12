Туристы оформили 1,2 млн электронных виз в Россию с августа 2023 года
Он отметил, что наряду с электронными визами развиваются и другие форматы, например, групповые безвизовые поездки.
Вахруков отметил, что Россия поэтапно движется к отмене виз с рядом государств. Он сообщил, что с Саудовской Аравией уже подписано соответствующее соглашение, которое вступит в силу в ближайшие месяцы.
Замминистра подчеркнул, что для дальнейшего роста въездного туризма необходимо развивать транспортную и пограничную инфраструктуру, а также решать вопрос удобных платежных механизмов для иностранцев. По его оценке, уже в следующем году многие существующие сложности для туристов могут быть устранены.
Он особо подчеркнул важность разработки туристических продуктов, ориентированных на зарубежные рынки. Также необходимо создать собственную систему продвижения и продаж за границей, которой, по его мнению, России пока не хватает.
20 ноября глава Минэкономразвития Максим Решетников заявил, что число туристических поездок за девять месяцев 2025 г. составило 69 млн, показатель вырос на 5%.