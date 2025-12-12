Газета
Телеграм
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Премия Импульс
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Техуспех
Бизнес-регата
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Общество /

Туристы оформили 1,2 млн электронных виз в Россию с августа 2023 года

Ведомости

Иностранные туристы оформили 1,2 млн электронных виз в Россию с момента запуска этого механизма 1 августа 2023 г. Об этом сообщил заместитель министра экономического развития РФ Дмитрий Вахруков, передает «Интерфакс».

Он отметил, что наряду с электронными визами развиваются и другие форматы, например, групповые безвизовые поездки.

Вахруков отметил, что Россия поэтапно движется к отмене виз с рядом государств. Он сообщил, что с Саудовской Аравией уже подписано соответствующее соглашение, которое вступит в силу в ближайшие месяцы.

Замминистра подчеркнул, что для дальнейшего роста въездного туризма необходимо развивать транспортную и пограничную инфраструктуру, а также решать вопрос удобных платежных механизмов для иностранцев. По его оценке, уже в следующем году многие существующие сложности для туристов могут быть устранены.

Он особо подчеркнул важность разработки туристических продуктов, ориентированных на зарубежные рынки. Также необходимо создать собственную систему продвижения и продаж за границей, которой, по его мнению, России пока не хватает.

20 ноября глава Минэкономразвития Максим Решетников заявил, что число туристических поездок за девять месяцев 2025 г. составило 69 млн, показатель вырос на 5%.