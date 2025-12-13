В Москве светофоры настроили на координацию друг с другом

К примеру, так по принципу координации работают две связки светофоров на Таганской площади, передавая сигналы с одного устройства на другой. Они помогают быстрее выехать с внутренней стороны дублера Садового кольца и улицы Большие Каменщики на внешнюю сторону дублера Садового кольца. Ликсутов указал, что эта технология позволила сократить локальные заторы. После введения настройки движение в этом месте улучшилось на 20%.