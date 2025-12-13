Газета
В Москве светофоры настроили на координацию друг с другом

Специалисты Центра организации дорожного движения (ЦОДД) настроили светофоры по 630 московским адресам на «единую волну». Теперь они работают в координации. Об этом заявил ТАСС заместитель мэра Москвы Максим Ликсутов.

В ряде мест заработал принцип светофорной координации. Он предполагает, что несколько устройств работают как одна система и связаны «цепочкой» с единым временем цикла. В итоге зеленые сигналы по основным направлениям включаются таким образом, чтобы автомобили с одного перекрестка успевали проехать следующий.

К примеру, так по принципу координации работают две связки светофоров на Таганской площади, передавая сигналы с одного устройства на другой. Они помогают быстрее выехать с внутренней стороны дублера Садового кольца и улицы Большие Каменщики на внешнюю сторону дублера Садового кольца. Ликсутов указал, что эта технология позволила сократить локальные заторы. После введения настройки движение в этом месте улучшилось на 20%.

В 2025 году траты регионов на мониторинг дорожного движения выросли в 2,6 раза

Общество

8 декабря «Ведомости» со ссылкой на анализ госзакупок, проведенный системой по управлению тендерами «Тендерплан», писали, что регионы России потратили 6,8 млрд руб. на закупку услуг мониторинга дорожного движения с помощью камер фотовидеофиксации за 11 месяцев 2025 г. Это в 2,6 раза больше такого же периода 2024 г.

Компания отобрала завершенные конкурсы на оказание услуг по фотовидеофиксации нарушений и передаче этих данных, а также по мониторингу дорожного движения и его интенсивности. Конкурсы проходили по закону № 44 о контрактной системе в сфере закупок. Всего за 11 месяцев этого года было разыграно 35 тендеров. Средняя цена контракта составила 203,9 млн руб. Московская область объявляла конкурс на 239,29 млн руб.

