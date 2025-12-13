Умер глава подмосковного Реутова Филипп Науменко

9 декабря стало известно о госпитализации Науменко после аварии в Нижегородской области. В НИИ им. Склифосовского сообщали, что он находился в нейрохирургическом отделении в крайне тяжелом состоянии. Telegram-канал Mash писал, что Науменко впал в кому после аварии с «Камазом» в Нижегородской области 7 декабря.