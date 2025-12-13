Газета
Умер глава подмосковного Реутова Филипп Науменко

Он был госпитализирован в «Склиф» после аварии в Нижегородской области
Глава Реутова Филипп Науменко умер в возрасте 39 лет. Об этом сообщил председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов.

«Он много лет проработал в Подмосковье. Занимался поддержкой предпринимательства и науки в Балашихе. Под его руководством в последние годы развивался город Реутов», – написал Брынцалов в Telegram.

9 декабря стало известно о госпитализации Науменко после аварии в Нижегородской области. В НИИ им. Склифосовского сообщали, что он находился в нейрохирургическом отделении в крайне тяжелом состоянии. Telegram-канал Mash писал, что Науменко впал в кому после аварии с «Камазом» в Нижегородской области 7 декабря.

Науменко родился 28 декабря 1985 г. в Москве. С апреля 2007-го по сентябрь 2014 г. работал советником в Мособлдуме, занимал должность первого заместителя председателя Союза садоводов городского округа Балашиха. Позже занимал пост замглавы соседней Балашихи по вопросам экономики и промышленности. Работал главой Реутова Московской области с 2023 г.

