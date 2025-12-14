Суд заочно приговорил экс-совладельца «Траста» Фетисова к восьми годам колонии

По версии обвинения, Фетисов организовал преступную группу для хищения средств банка. Совместно с Беляевым он обеспечил выдачу кредитов на 9 млрд руб. двум фиктивным кипрским компаниям – Erinskay Investments Limited и Baymore Investments Limited – якобы на инвестиционные проекты, которые впоследствии не были реализованы. Кроме того, фигуранты вывели 61,5 млн еврооблигаций на подконтрольную им кипрскую компанию Black Coast Property Development and Management Limited, а также более 11 млн еврооблигаций – на офшор Edenbury Trading Limited, зарегистрированный на Бермудских островах. Общий ущерб по делу оценен в 14,6 млрд руб.