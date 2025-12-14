Суд заочно приговорил экс-совладельца «Траста» Фетисова к восьми годам колонии
Басманный суд Москвы заочно приговорил бывшего совладельца банка «Траст» Николая Фетисова к восьми годам лишения свободы, признав его виновным в выводе из кредитной организации 14,6 млрд руб. Об этом говорится в приговоре суда, с которым ознакомился ТАСС.
Фетисов признан виновным по трем эпизодам ч. 4 ст. 160 УК РФ (присвоение или растрата в особо крупном размере). Суд постановил исчислять срок наказания с момента экстрадиции осужденного на территорию России либо с момента его задержания в РФ.
К аналогичному сроку заочно приговорен второй подсудимый – бывший акционер «Траста» Сергей Беляев. В начале расследования оба проходили по делу как свидетели, после чего покинули Россию.
По версии обвинения, Фетисов организовал преступную группу для хищения средств банка. Совместно с Беляевым он обеспечил выдачу кредитов на 9 млрд руб. двум фиктивным кипрским компаниям – Erinskay Investments Limited и Baymore Investments Limited – якобы на инвестиционные проекты, которые впоследствии не были реализованы. Кроме того, фигуранты вывели 61,5 млн еврооблигаций на подконтрольную им кипрскую компанию Black Coast Property Development and Management Limited, а также более 11 млн еврооблигаций – на офшор Edenbury Trading Limited, зарегистрированный на Бермудских островах. Общий ущерб по делу оценен в 14,6 млрд руб.
Ранее по этому делу были осуждены бывший председатель правления банка «Траст» Олег Дикусар и финансовый директор Евгений Ромаков, получившие по семь лет и шесть месяцев лишения свободы. Такой же срок заочно назначен еще одному экс-совладельцу банка Илье Юрову.
В декабре 2014 г. Центробанк решил санировать «Траст». На Юрова, Беляева и Фетисова завели уголовные дела, они были объявлены в международный розыск. По иску «Траста» Высокий суд в январе 2020 г. признал Фетисова, Юрова и Беляева виновными в мошенничестве, приведшем к краху банка, и взыскал в пользу кредитной организации $900 млн.