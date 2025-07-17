«Траст» пытался посадить в английскую тюрьму жену своего бывшего владельца

Банк непрофильных активов «Траст» не смог убедить Высокий суд Англии и Уэльса заключить под стражу жену своего бывшего мажоритария Николая Фетисова. «Траст» обвинял Елену Пищулину в неуважении к правосудию – она продала свою виллу на о. Бали (Индонезия), не дожидаясь снятия с нее судебного приказа о замораживании активов, потому что понимала, что вскоре его точно снимут. Но лондонский суд счел требование банка несоразмерным проступку. «Ведомости» ознакомились с материалами дела.