«Траст» пытался посадить в английскую тюрьму жену своего бывшего владельца

«Траст» пытался посадить в английскую тюрьму жену своего бывшего владельцаНо суд счел это несоразмерным наказанием за незначительное нарушение приказа о заморозке активов
Банк непрофильных активов «Траст» не смог убедить Высокий суд Англии и Уэльса заключить под стражу жену своего бывшего мажоритария Николая Фетисова. «Траст» обвинял Елену Пищулину в неуважении к правосудию – она продала свою виллу на о. Бали (Индонезия), не дожидаясь снятия с нее судебного приказа о замораживании активов, потому что понимала, что вскоре его точно снимут. Но лондонский суд счел требование банка несоразмерным проступку. «Ведомости» ознакомились с материалами дела.
Приказ заморозить
Банк России в 2014 г. объявил о санации «Траста», в котором обнаружил дыру в 114 млрд руб. Супруг Пищулиной был одним из трех его совладельцев, а двумя другими – Илья Юров и Сергей Беляев. В 2018 г. ЦБ создал на базе «Траста» банк непрофильных активов, объединив активы санируемых «ФК Открытие», Бинбанка и проч.