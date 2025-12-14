Росавиация ограничила работу аэропортов «Домодедово» и «Жуковский»

По данным Минобороны, в ночь на 14 декабря силы ПВО сбили 235 беспилотников. Из них 141 дрон российские военные уничтожили в период с 23:00 мск 13 декабря до 07:00 мск 14 декабря. Атаки были отражены в Брянской области, Крыму, Краснодарском крае, Тульской, Калужской, Курской, Рязанской, Ростовской и Белгородской областях, а также над Ленинградской, Смоленской, Псковской, Новгородской областями и Московским регионом.