Росавиация ограничила работу аэропортов «Домодедово» и «Жуковский»
В аэропортах «Домодедово» и «Жуковский» в 13:28 мск начали действовать ограничения на выпуск и прием воздушных средств, сообщил в Telegram-канале представитель Росавиации Артем Кореняко.
По его словам, такие меры в авиагаванях необходимы для обеспечения безопасности полетов. Утром 14 декабря ограничения действовали в тех же аэропортах в период с 6:08 до 6:36 мск.
По данным Минобороны, в ночь на 14 декабря силы ПВО сбили 235 беспилотников. Из них 141 дрон российские военные уничтожили в период с 23:00 мск 13 декабря до 07:00 мск 14 декабря. Атаки были отражены в Брянской области, Крыму, Краснодарском крае, Тульской, Калужской, Курской, Рязанской, Ростовской и Белгородской областях, а также над Ленинградской, Смоленской, Псковской, Новгородской областями и Московским регионом.