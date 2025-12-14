Суд в Ленобласти оштрафовал Прусикина из Little Big
Сосновоборский городской суд Ленинградской области третий раз за год оштрафовал музыканта Илью Прусикина (считается в России иноагентом) из группы Little Big за то, что он нарушил порядок деятельности иностранного агента. Об этом сообщили в суде.
Как отмечается в публикации, Прусикин трижды не предоставил необходимые сведения надзорным органам. Это административное нарушение учтено в ч. 2 ст. 19.34 КоАП РФ. Музыканту назначили наказание в размере 40 000 руб. по каждому из эпизодов.
В июне сообщалось, что в России были заблокированы операции по счетам Прусикина на основании решения налогового органа о взыскании долга. Отрицательное сальдо тогда составляло 51 859 руб. Такая же приостановка действовала на счетах музыканта в августе 2024 г. Налогоплательщик-организация не предоставляла налоговую декларацию в течение 20 дней по истечении установленного срока ее представления.