Суд в Ленобласти оштрафовал Прусикина из Little Big

В июне сообщалось, что в России были заблокированы операции по счетам Прусикина на основании решения налогового органа о взыскании долга. Отрицательное сальдо тогда составляло 51 859 руб. Такая же приостановка действовала на счетах музыканта в августе 2024 г. Налогоплательщик-организация не предоставляла налоговую декларацию в течение 20 дней по истечении установленного срока ее представления.