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Счета солиста Little Big в России заблокировали из-за долгов

Ведомости

Операции по счетам музыканта и лидера группы Little Big Ильи Прусикина (считается в России иноагентом) заблокированы на основании решения налогового органа о взыскании долга. Об этом пишет «РИА Новости» со ссылкой на данные сервиса «БИР-Аналитик».

Согласно информации сервиса, ограничения на его счетах введены 9 июня. При этом отрицательное сальдо составляет 51 859 руб.

В августе 2024 г. операции по счетам артиста уже приостанавливались из-за непредоставления налогоплательщиком-организацией налоговой декларации в  течение 20 дней по истечении установленного срока ее представления.

Группа Little Big была основана в Санкт-Петербурге в 2013 г. Прусикиным и режиссером Алиной Пязок. Коллектив должен был представлять Россию на «Евровидении» с песней Uno в 2020 г., но конкурс был отменен из-за пандемии коронавируса. Летом 2022 г. участники группы покинули Россию.

В конце января 2023 г. Минюст включил Прусикина в реестр иноагентов.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2, INFOX, Sparrow

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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