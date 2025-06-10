Счета солиста Little Big в России заблокировали из-за долгов

Группа Little Big была основана в Санкт-Петербурге в 2013 г. Прусикиным и режиссером Алиной Пязок. Коллектив должен был представлять Россию на «Евровидении» с песней Uno в 2020 г., но конкурс был отменен из-за пандемии коронавируса. Летом 2022 г. участники группы покинули Россию.