Счета солиста Little Big в России заблокировали из-за долгов
Операции по счетам музыканта и лидера группы Little Big Ильи Прусикина
Согласно информации сервиса, ограничения на его счетах введены 9 июня. При этом отрицательное сальдо составляет 51 859 руб.
В августе 2024 г. операции по счетам артиста уже приостанавливались из-за непредоставления налогоплательщиком-организацией налоговой декларации в течение 20 дней по истечении установленного срока ее представления.
Группа Little Big была основана в Санкт-Петербурге в 2013 г. Прусикиным и режиссером Алиной Пязок. Коллектив должен был представлять Россию на «Евровидении» с песней Uno в 2020 г., но конкурс был отменен из-за пандемии коронавируса. Летом 2022 г. участники группы покинули Россию.