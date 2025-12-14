Песков заявил о низкой вовлеченности в процесс воспитания детей
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков признался, что он недостаточно вовлечен в воспитание своих детей. Об этом он заявил в программе «Москва. Кремль. Путин», отрывок из которой опубликовали «Вести».
«Надо больше вовлекаться», – с улыбкой ответил Песков.
8 декабря президент РФ Владимир Путин на заседании Совета по стратегическому развитию и нацпроектам предложил подумать о мерах поддержки «вовлеченного» отцовства в России. Принятых мер в сфере демографии недостаточно, заявил он.
По словам президента РФ, в последние годы была утверждена долгосрочная стратегия демографического развития, а также запущен новый национальный проект «Семья». С 2025 г. показатели рождаемости включены в систему оценки эффективности работы региональных руководителей.