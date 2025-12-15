Собянин: за ночь силы ПВО сбили 15 летевших на Москву беспилотников

По данным Минобороны РФ, с 8:00 до 12:00 мск 14 декабря дежурные средства ПВО уничтожили 10 украинских БПЛА самолетного типа. Над территорией Курской области были сбиты три дрона. В небе над Брянской и Тульской областями уничтожено по два беспилотника. По одному БПЛА перехвачено над Ростовской, Калужской и Орловской областями.