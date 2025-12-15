Собянин: за ночь силы ПВО сбили 15 летевших на Москву беспилотников
В течение ночи силы ПВО уничтожили 15 беспилотников, летевших в направлении Москвы. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин.
Об уничтожении последних на данный момент трех БПЛА глава города проинформировал в 05:07 мск.
Росавиация вводила ограничения на работу аэропортов «Домодедово» и «Жуковский» (Раменское). Мера уже отменена.
По данным Минобороны РФ, с 8:00 до 12:00 мск 14 декабря дежурные средства ПВО уничтожили 10 украинских БПЛА самолетного типа. Над территорией Курской области были сбиты три дрона. В небе над Брянской и Тульской областями уничтожено по два беспилотника. По одному БПЛА перехвачено над Ростовской, Калужской и Орловской областями.