Миллиардер Экман пожертвовал $100 000 обезвредившему террориста в Сиднее

14 декабря во время мероприятия, посвященного празднику Ханука, на пляже в Сиднее началась стрельба. В результате были убиты 15 человек, еще 42 получили ранения различной степени тяжести. Полицейские ликвидировали одного из нападавших. Другого преступника ранили и заключили под стражу. Комиссар полиции штата Новый Южный Уэльс Мал Лэньон объявил происшествие терактом.