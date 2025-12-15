Миллиардер Экман пожертвовал $100 000 обезвредившему террориста в Сиднее
Банкир Билл Экман пожертвовал $100 000 43-летнему владельцу фруктового магазина Ахмеду аль-Ахмеду, который вступил в драку с одним из террористов на пляже Бондай в Сиднее и вырвал у него оружие. Об этом пишет Daily Mail.
После теракта Экман, состояние которого превышает $9,5 млрд, заявил, что хочет наградить Ахмеда за его храбрость и предложил организовать сбор средств. После этого был запущен сбор. По данным Daily Mail, Экман уже пожертвовал Ахмеду $100 000.
Семья Ахмеда сообщила, что он еще находится в больнице, где ему сделали операцию после пулевых ранений руки и кисти.
14 декабря во время мероприятия, посвященного празднику Ханука, на пляже в Сиднее началась стрельба. В результате были убиты 15 человек, еще 42 получили ранения различной степени тяжести. Полицейские ликвидировали одного из нападавших. Другого преступника ранили и заключили под стражу. Комиссар полиции штата Новый Южный Уэльс Мал Лэньон объявил происшествие терактом.
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что правительство Австралии своими действиями «подливало масла в антисемитский огонь». По его мнению, с этим в том числе связано нападение на пляже Бондай в Сиднее.