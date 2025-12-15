Покупатели начали массово отказываться от сделок с пожилыми собственниками жилья

Термин «схема Долиной» появился осенью 2025 г. Он связан с квартирным спором певицы Ларисы Долиной и покупательницы Полины Лурье. Долина продала Лурье квартиру за 112 млн руб. в 2024 г., но позже заявила, что в момент сделки была под влиянием мошенников. В ноябре 2025 г. суд признал, что действия Долиной при заключении сделки носили неосознанный характер, и постановил признать договор недействительным. Деньги Лурье не получила.