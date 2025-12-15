Покупатели начали массово отказываться от сделок с пожилыми собственниками жилья
По словам Малиновского, сообщество ожидает с нетерпением результатов заседания по делу Долиной в Верховном суде, которое должно состояться 16 декабря. Большинство покупателей отказываются от сделок или выжидают, потому что пока не сформирована четкая правовая позиция по этому вопросу.
Термин «схема Долиной» появился осенью 2025 г. Он связан с квартирным спором певицы Ларисы Долиной и покупательницы Полины Лурье. Долина продала Лурье квартиру за 112 млн руб. в 2024 г., но позже заявила, что в момент сделки была под влиянием мошенников. В ноябре 2025 г. суд признал, что действия Долиной при заключении сделки носили неосознанный характер, и постановил признать договор недействительным. Деньги Лурье не получила.
5 декабря Долина в эфире спецвыпуска программы «Пусть говорят» заявила, что готова вернуть Лурье 112 млн руб., но необходимых средств у нее сейчас нет. В тот же день Лурье отклонила предложение о мировом соглашении, ее не удовлетворили предложенные условия.