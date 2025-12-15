ФСБ задержала 10 человек за диверсии по заданию мошенников из спецслужб Украины

На допросах они рассказали, что телефонные мошенники заставили их оформить кредиты и перевести средства на «безопасные счета». Задержанные отправили от 300 000 до 1,6 млн руб. После этого через мессенджер Telegram с ними связались лжесотрудники российских правоохранительных органов. Они заявили, что граждане перевели средства для вооруженных сил Украины. Мошенники заявили, что не будут заводить уголовное дело, если граждане проверят «антитеррористическую защищенность объектов».