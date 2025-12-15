ФСБ задержала 10 человек за диверсии по заданию мошенников из спецслужб Украины
Сотрудники ФСБ задержали 10 человек в пяти регионах России за совершение диверсий и терактов под угрозами украинских спецслужб. Об этом сообщили «Ведомостям» в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ РФ.
Фигуранты поджигали служебные автомобили правоохранительных органов, а также нарушили работу объектов энергетики и транспорта, сообщили в службе. Задержания проходили в Республике Коми, Астраханской, Вологодской, Волгоградской областях и Краснодарском крае.
На допросах они рассказали, что телефонные мошенники заставили их оформить кредиты и перевести средства на «безопасные счета». Задержанные отправили от 300 000 до 1,6 млн руб. После этого через мессенджер Telegram с ними связались лжесотрудники российских правоохранительных органов. Они заявили, что граждане перевели средства для вооруженных сил Украины. Мошенники заявили, что не будут заводить уголовное дело, если граждане проверят «антитеррористическую защищенность объектов».
В отношении задержанных возбудили уголовные дела по ч. 3 ст. 30, ч. 2 ст. 205 (покушение на террористический акт), ч. 3 ст. 30, ч. 2 ст. 281 (покушение на диверсию), ч. 2 ст. 281 (диверсия), ч. 2 ст. 205 (теракт) УК РФ. Максимальная санкция за статьи – 20 лет лишения свободы.
В ФСБ напомнили, что спецслужбы Украины ведут активную работу в интернете для того, чтобы вовлечь россиян в преступную деятельность. В службе подчеркнули, что сотрудники правоохранительных органов, спецслужб, прокуратуры, Росфинмониторинга, ЦБ РФ, сервиса «Госуслуги» никогда не будут звонить гражданам через мессенджеры, предоставлять фотографии своих документов, выяснять данные паспорта и банковских карт, запрашивать цифровые коды, а также дистанционно привлекать к участию в оперативных мероприятиях.
12 декабря ФСБ объявила о масштабной спецоперации, в ходе которой были задержаны 169 человек, причастных к незаконному обороту оружия и его модернизации. Работы проводились в октябре и ноябре совместно с МВД и Росгвардией.