Главная / Общество /

«Победа» разрешила перевоз питомцев на кресле рядом

Ведомости

«Победа» разрешила перевозку домашних животных в салоне самолета. Новая услуга позволяет размещать питомца на соседнем пассажирском кресле, говорится в сообщении компании в Telegram-канале.

Услуга под названием «Питомец на кресле» доступна только при покупке авиабилета, сказано в публикации. Стоимость начинается от 4999 руб. Животное должно находиться в специальной переноске, при этом совокупный вес питомца и переноски не может превышать 15 кг.

Переноску разрешается размещать на кресле у иллюминатора, тогда как сопровождающий пассажир должен занимать среднее место в ряду.

В июле авиакомпания поясняла причины установленных габаритов ручной клади. Как отмечал генеральный директор «Победы» Дмитрий Тыщук, эти параметры определены исходя из требований безопасности и принципов доступности авиаперевозок.

