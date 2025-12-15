«Победа» разрешила перевоз питомцев на кресле рядом
«Победа» разрешила перевозку домашних животных в салоне самолета. Новая услуга позволяет размещать питомца на соседнем пассажирском кресле, говорится в сообщении компании в Telegram-канале.
Услуга под названием «Питомец на кресле» доступна только при покупке авиабилета, сказано в публикации. Стоимость начинается от 4999 руб. Животное должно находиться в специальной переноске, при этом совокупный вес питомца и переноски не может превышать 15 кг.
Переноску разрешается размещать на кресле у иллюминатора, тогда как сопровождающий пассажир должен занимать среднее место в ряду.
В июле авиакомпания поясняла причины установленных габаритов ручной клади. Как отмечал генеральный директор «Победы» Дмитрий Тыщук, эти параметры определены исходя из требований безопасности и принципов доступности авиаперевозок.