Volkswagen впервые за 88 лет закрывает завод в ФРГ
Volkswagen намерен остановить выпуск автомобилей на своем предприятии в Дрездене, что станет первым подобным случаем за 88 лет существования компании. Ранее автопроизводитель не закрывал производство на территории Германии. Об этом сообщает издание Financial Times.
Решение о прекращении работы производственной линии принято на фоне ухудшения финансовых показателей крупнейшего автопроизводителя Европы, сказано в публикации. По данным издания, на ситуацию повлияли слабые продажи на китайском рынке, снижение спроса в Европе, а также американские тарифы, которые негативно сказались на реализации автомобилей в США.
Volkswagen также сталкивается с трудностями при распределении инвестиционного бюджета объемом около 160 млрд евро, рассчитанного на ближайшие пять лет. В компании учитывают ожидаемое продление срока эксплуатации автомобилей с бензиновыми двигателями. При этом объем ежегодно пересматриваемых инвестиций за последние годы был сокращен. Для периода 2023-2027 гг. аналогичный показатель составлял 180 млрд евро.
В октябре финансовый директор Volkswagen Арно Антлиц допустил, что чистый денежный поток компании в 2025 г., ранее оценивавшийся как близкий к нулю, может оказаться незначительно положительным. Вместе с тем аналитики отмечали, что давление на автопроизводителя сохранится.
Volkswagen приостановил производство на своих предприятиях в России после начала специальной военной операции на Украине в феврале 2022 г. В мае 2023 г. Volkswagen Group продала автозавод в Калужской области структуре АГР. В ноябре этого года «Ведомости» писали, что компания приняла на себя обязательства по инвестициям в локализацию производства по специальным инвестиционным контрактам, включая развитие автоэлектроники, выпуск автоматических коробок передач и двигателей.
Министр промышленности и торговли РФ Антон Алиханов сообщал, что новый владелец уже инвестировал 10 млрд руб. в производство автомобилей Tenet в Калужской области, а также порядка 7 млрд руб. в предприятие в Шушарах, которое фактически создается заново.