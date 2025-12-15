Volkswagen впервые за 88 лет закрывает завод в ФРГ

Volkswagen приостановил производство на своих предприятиях в России после начала специальной военной операции на Украине в феврале 2022 г. В мае 2023 г. Volkswagen Group продала автозавод в Калужской области структуре АГР. В ноябре этого года «Ведомости» писали, что компания приняла на себя обязательства по инвестициям в локализацию производства по специальным инвестиционным контрактам, включая развитие автоэлектроники, выпуск автоматических коробок передач и двигателей.