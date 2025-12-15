Мурашко назвал топ-3 заболеваний у школьников

В октябре Мурашко отмечал, что россияне в четыре раза превышают установленные медиками нормы употребления сахара. По его словам, граждане немного выше нормы потребляют мясо, а потребление рыбы – меньше нормы. По потреблению фруктов и овощей страна также пока не приблизилась к рекомендованным нормативам.