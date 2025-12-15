Газета
Мурашко назвал топ-3 заболеваний у школьников

Ведомости

У школьников чаще всего выявляют болезни органов зрения, дыхания и опорно-двигательного аппарата, также распространяется ожирение, сообщил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко на заседании президиума Совета законодателей РФ.

«Хотел бы отметить топ-3 заболеваний школьников на сегодняшний день – это заболевания органов дыхания, поэтому необходима профилактика, своевременное разобщение в образовательных коллективах для того, чтобы минимизировать распространение», – сказал глава Минздрава (цитата по ТАСС).

Среди заболеваний опорно-двигательного аппарата он отдельно выделил сколиоз. По словам Мурашко, в 2024 г. ожирением страдали 480 000 школьников. Он отметил, что в стране наблюдается снижение заболеваемости по болезням желудочно-кишечного тракта и кожи.

В октябре Мурашко отмечал, что россияне в четыре раза превышают установленные медиками нормы употребления сахара. По его словам, граждане немного выше нормы потребляют мясо, а потребление рыбы – меньше нормы. По потреблению фруктов и овощей страна также пока не приблизилась к рекомендованным нормативам.

