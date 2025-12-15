Газета
Общество

Росавиация сняла ограничения на полеты в «Жуковском»

Ведомости

В аэропорту «Жуковский» прекратили действовать ограничения на выпуск и прием самолетов, сообщил в Telegram-канале пресс-секретарь Росавиации Артем Кореняко.

По его словам, эти меры были необходимы для обеспечения безопасности полетов. Они действовали с 9:50 до 13:16.

В период с 0:32, согласно сообщениям мэра Москвы Сергея Собянина, силы ПВО уничтожили более 20 украинских беспилотников, которые летели на столицу. Собянин отметил, что на месте падения обломков работают специалисты экстренных служб.

