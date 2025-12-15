В мессенджере Max запустили режим «Семейная защита»
В мессенджере Max появился новый режим «Семейная защита», который позволит пользователям обезопасить детей, пожилых родственников и других близких от мошенников, спама и нежелательного контента. Для его активации необходимо обновить приложение, сообщил представитель компании.
«Семейная защита» представляет собой набор специальных настроек в профиле пользователя. С их помощью владелец режима может контролировать параметры приватности подключенных участников: определять, кто может им писать и звонить, добавлять в чаты, ограничивать контент для просмотра.
6 декабря гражданам РФ стали приходить уведомления от портала «Госуслуги» с предложением присоединиться к официальному домовому чату в Max. В сообщении отмечается, что такой чат будет работать даже в условиях ограничений мобильного интернета.