Мосгорсуд оставил в силе приговор сопредседателю «Голоса» Мельконьянцу
Московский городской суд не стал менять приговор сопредседателю движения «Голос» (признано иноагентом в России) Григорию Мельконьянцу. Он осужден на пять лет по ч. 3 ст. 284.1 УК РФ (осуществление деятельности иностранной или международной организации, признанной нежелательной на территории РФ), сообщается в Telegram-канале столичных судов общей юрисдикции.
Приговор Мельконьянцу был оглашен 14 мая. Он должен отбывать наказание в исправительной колонии общего режима.
В июле движение в защиту прав избирателей «Голос» прекратило свою деятельность. В движении заявили, что наблюдение за выборами – это «способ защиты конституционного строя России и гарантируемое государством право граждан». Но из-за приговора суда по уголовному делу Мельконьянца организация больше не может этим заниматься.
Мельконьянц был под арестом с августа 2023 г., а рассмотрение дела по существу стартовало в сентябре 2024 г. Обвинение требовало для него шести лет колонии общего режима с запретом заниматься общественно-политической деятельностью в течение 10 лет. Прокуроры настаивали, что «Голос» является структурным подразделением «Европейской сети организаций по наблюдению за выборами» (ENEMO,