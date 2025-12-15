Газета
Телеграм
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Премия Импульс
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Техуспех
Бизнес-регата
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Общество /

Мосгорсуд оставил в силе приговор сопредседателю «Голоса» Мельконьянцу

Ведомости

Московский городской суд не стал менять приговор сопредседателю движения «Голос» (признано иноагентом в России) Григорию Мельконьянцу. Он осужден на пять лет по ч. 3 ст. 284.1 УК РФ (осуществление деятельности иностранной или международной организации, признанной нежелательной на территории РФ), сообщается в Telegram-канале столичных судов общей юрисдикции.

Приговор Мельконьянцу был оглашен 14 мая. Он должен отбывать наказание в исправительной колонии общего режима.

В июле движение в защиту прав избирателей «Голос» прекратило свою деятельность. В движении заявили, что наблюдение за выборами – это «способ защиты конституционного строя России и гарантируемое государством право граждан». Но из-за приговора суда по уголовному делу Мельконьянца организация больше не может этим заниматься.

Мельконьянц был под арестом с августа 2023 г., а рассмотрение дела по существу стартовало в сентябре 2024 г. Обвинение требовало для него шести лет колонии общего режима с запретом заниматься общественно-политической деятельностью в течение 10 лет. Прокуроры настаивали, что «Голос» является структурным подразделением «Европейской сети организаций по наблюдению за выборами» (ENEMO, организация признана нежелательной на территории РФ). Следствие утверждало, что между ассоциацией «Голос», ликвидированной в 2016 г. по требованию Минюста, и движением в защиту прав избирателей «Голос» нет различий. По мнению обвинения, движение было сформировано на базе одноименной ассоциации.

Отвлекает реклама?  С подпиской  вы не увидите её на сайте