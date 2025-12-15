Мосгорсуд оставил в силе приговор сопредседателю «Голоса» Мельконьянцу

Мельконьянц был под арестом с августа 2023 г., а рассмотрение дела по существу стартовало в сентябре 2024 г. Обвинение требовало для него шести лет колонии общего режима с запретом заниматься общественно-политической деятельностью в течение 10 лет. Прокуроры настаивали, что «Голос» является структурным подразделением «Европейской сети организаций по наблюдению за выборами» (ENEMO, организация признана нежелательной на территории РФ ). Следствие утверждало, что между ассоциацией «Голос», ликвидированной в 2016 г. по требованию Минюста, и движением в защиту прав избирателей «Голос» нет различий. По мнению обвинения, движение было сформировано на базе одноименной ассоциации.