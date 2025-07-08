Движение «Голос» объявило о прекращении своей деятельности
Общественное движение «Голос» (признано НКО-иноагентом) объявило о прекращении своей деятельности. Соответствующее заявление было опубликовано в канале организации.
Решение связано с приговором сопредседателю «Голоса» Григорию Мельконьянцу, которого 14 мая суд признал виновным в организации деятельности нежелательной организации и приговорил к пяти годам колонии общего режима.
В заявлении отмечается, что в условиях уголовного преследования продолжение деятельности даже в ограниченном формате стало невозможным.
Все региональные отделения «Голоса» ликвидированы, полномочия их председателей и членов советов, а также членов ревизионной комиссии и сопредседателей досрочно прекращены, говорится в сообщении организации. Проекты, созданные движением, остановлены, работа информационных ресурсов прекращена, и они больше не будут обновляться.
Рассмотрение дела Мельконьянца заняло менее года. Он находился под арестом с августа 2023 г., а рассмотрение дела по существу началось в сентябре 2024 г. Обвинение требовало для него максимального наказания – шести лет колонии общего режима с запретом заниматься общественно-политической деятельностью в течение 10 лет. Прокуроры настаивали, что «Голос» является структурным подразделением «Европейской сети организаций по наблюдению за выборами» (ENEMO), признанной в России нежелательной организацией. Следствие также утверждало, что между ассоциацией «Голос», ликвидированной в 2016 г. по требованию Минюста, и движением в защиту прав избирателей «Голос» нет различий. По мнению обвинения, движение было создано на базе одноименной ассоциации.