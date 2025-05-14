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Суд приговорил Григория Мельконьянца к пяти годам колонии

Его признали виновным в организации работы нежелательной организации
Георгий Недогибченко
Ведомости
Ведомости

Басманный суд Москвы признал сопредседателя движения наблюдателей на выборах «Голос» (признано НКО-иноагентом) Григория Мельконьянца виновным в организации деятельности нежелательной организации и приговорил его к пяти годам колонии общего режима. Об этом сообщает корреспондент «Ведомостей» из зала суда. Суд также запретил ему заниматься политической и общественной деятельностью в течении девяти лет после освобождения.

Суд засчитал Мельконьянцу срок, проведенный им в СИЗО, по формуле «день за полтора», поэтому из пяти лет около двух с половиной уже считаются отбытыми.

Адвокат Михаил Бирюков заявил, что сторона защиты намерена подать апелляционную жалобу. На вопрос о возможном применении процедуры УДО он ответил, что следует дождаться вступление приговора в силу.

Мельконьянц осужден по ч. 3 ст. 284.1 УК РФ.  В ходе процесса он свою вину не признал. В ходе последнего слова, 12 мая, он рассказал, что испытывает радость за «непередаваемый опыт» участия в процессе, а также поблагодарил всех, кто его поддерживал: писал письма, отправлял открытки. На оглашении приговора в зале суда находились десятки человек, в том числе сотрудники посольств Франции и США, а также представитель Евросоюза. После приговора Мельконьянц заявил, что не унывает. «Я не унываю, и вы не унывайте!» – сказал юрист. 

На рассмотрение дела судье Евгении Николаевой понадобилось менее года. Мельконьянц находился под арестом с августа 2023 г., рассмотрение дела по существу стартовало в сентябре 2024 г. Задержание юриста прокомментировала председатель ЦИК Элла Памфилова. Тогда она выразила надежду на объективное разбирательство.

Мельконьянца обвинили в организации работы нежелательного движения. Прокурор Екатерина Фролова требовала приговорить общественника к максимальному наказанию – шести годам колонии общего режима с запретом заниматься общественно-политической деятельностью сроком на 10 лет. Следствие в ходе процесса настаивало, что движение «Голос» по факту является структурным подразделением «Европейской сети организаций по наблюдению за выборами» (ENEMO), признанной в РФ нежелательной организацией. Сторона обвинения заявляла, что разницы между ассоциацией «Голос», которая была признана иноагентом в 2013 г., а в 2016 г. ликвидирована по требованию Минюста, и движением в защиту прав избирателей «Голос», которое было создано в 2013 г. участниками ассоциации без образования юридического лица, – нет. Фролова заявляла, что движение учреждено на базе одноименной ассоциации.

В июле 2022 г. Мельконьянц подал заявку на участие в круглом столе ЦИК, а 11 сентября выступил от имени движения. По версии обвинения, он продолжал «преступные действия» до своего задержания. Это, по словам прокурора, подтверждают показания четырех свидетелей обвинения. Свидетели защиты, заявила гособвинитель, говорили в основном о себе и не внесли конкретики в процесс.

Сторона защиты, напротив, утверждала, что гособвинитель запутался в организационных формах и статусах юридических лиц. Мельконьянц в последнем слове заявил, что ему приходится доказывать то, чего, по его мнению, не было: что «Голос» не является частью нежелательной ENEMO и не мог организовывать ее работу через участие в круглом столе ЦИК. Он напомнил, что в список нежелательных включают только иностранные организации, а «Голос» таковой не признавался. Он утверждал, что об этом есть ответ Минюста. По его словам, движение не имеет юрлица и не могло быть соучредителем ENEMO, поскольку это противоречит уставу самой сети.

В ходе процесса замглавы Мосгоризбиркома Дмитрий Реут в статусе свидетеля хоть и критиковал деятельность «Голоса», но подсудимого называл хорошим специалистом по выборам и просил суд при назначении наказания ограничиться сроком, который тот уже провел в СИЗО. В ходе допроса свидетелей также выступали бывший главный редактор «Эха Москвы» Алексей Венедиктов (признан иноагентом), политолог Александр Кынев, бывший уполномоченный по правам человека Владимир Лукин, а также наблюдатели Дмитрий Нестеров и Евгения Власова.

Движение «Голос» стало первой организацией, которую Минюст внес в реестр организаций, выполняющих функции иностранного агента. 

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