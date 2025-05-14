Суд приговорил Григория Мельконьянца к пяти годам колонии

Сторона защиты, напротив, утверждала, что гособвинитель запутался в организационных формах и статусах юридических лиц. Мельконьянц в последнем слове заявил, что ему приходится доказывать то, чего, по его мнению, не было: что «Голос» не является частью нежелательной ENEMO и не мог организовывать ее работу через участие в круглом столе ЦИК. Он напомнил, что в список нежелательных включают только иностранные организации, а «Голос» таковой не признавался. Он утверждал, что об этом есть ответ Минюста. По его словам, движение не имеет юрлица и не могло быть соучредителем ENEMO, поскольку это противоречит уставу самой сети.