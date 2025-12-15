Защита Долиной подала в суд возражения на жалобу Лурье
Сторона защиты певицы Ларисы Долиной подала в Верховный суд возражения на жалобу Полины Лурье, следует из картотеки суда. Лурье была покупателем в сделке с квартирой в Хамовниках и сейчас оспаривает право собственности на нее.
По данным агентства, возражения были зарегистрированы 15 декабря, их передали в судебный состав по семейным делам. Заседание по делу Долиной в Верховном суде должно состояться 16 декабря.
5 декабря Долина в эфире спецвыпуска программы «Пусть говорят» выразила готовность вернуть Лурье 112 млн руб. за проданную квартиру. Она сказала, что для нее это «единственно справедливое решением». При этом, по словам певицы, необходимой суммы сейчас у нее нет. Лурье отклонила предложение о мировом соглашении, поскольку ее не удовлетворили предложенные условия.
В августе мошенники убедили Долину «фиктивно» продать жилье и перевести деньги на «безопасные счета». Квартиру решением суда вернули в собственность певицы, но Лурье не получила денежные средства за жилье назад.