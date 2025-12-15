Защита Долиной подала в суд возражения на жалобу Лурье

5 декабря Долина в эфире спецвыпуска программы «Пусть говорят» выразила готовность вернуть Лурье 112 млн руб. за проданную квартиру. Она сказала, что для нее это «единственно справедливое решением». При этом, по словам певицы, необходимой суммы сейчас у нее нет. Лурье отклонила предложение о мировом соглашении, поскольку ее не удовлетворили предложенные условия.