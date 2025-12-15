Выигрыши в «Национальной лотерее» увеличились на 45% до 27 млрд рублей

Больше всего крупных выигрышей жители страны получили в онлайн-лотерее «Большая 8». Призы в этой игре превысили 6 млрд руб. Вторую позицию по этому показателю заняла лотерея «Мечталлион» с общим объемом выигрышей в почти 4 млрд руб. В топ-3 также вошла «Великолепная 8» с результатом около 2 млрд руб.