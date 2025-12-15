Выигрыши в «Национальной лотерее» увеличились на 45% до 27 млрд рублей
Россияне выиграли в лотереях бренда «Национальная лотерея» более 27 млрд руб. в январе – ноябре, что на 45% больше, чем за аналогичный период 2024 г. Об этом сообщил «Ведомостям» представитель проекта, организованного Минфином России.
Больше всего крупных выигрышей жители страны получили в онлайн-лотерее «Большая 8». Призы в этой игре превысили 6 млрд руб. Вторую позицию по этому показателю заняла лотерея «Мечталлион» с общим объемом выигрышей в почти 4 млрд руб. В топ-3 также вошла «Великолепная 8» с результатом около 2 млрд руб.
Среди регионов самые большие суммарные выигрыши зафиксированы у жителей Москвы (319 млн руб.), Ханты-Мансийского автономного округа (315 млн руб.), Московской области (278 млн руб.), Санкт-Петербурга (230 млн руб.) и Краснодарского края (183 млн руб.).
Летом «Национальная лотерея» сообщила о блокировке в 2024 г. свыше 1300 фейковых интернет-ресурсов, замаскированных под лотереи бренда. Они использовали фирменный стиль компании для обмана пользователей. Основные угрозы исходят от фишинговых сайтов, поддельных приложений и мошеннических рассылок в мессенджерах. Злоумышленники предлагают «подтвердить выигрыш» или «получить подарок», требуя перевести «комиссию» или предоставить данные банковской карты.