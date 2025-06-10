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«Национальная лотерея» заблокировала более 1300 фейковых сайтов

Ведомости

За 2024 г. заблокировано свыше 1300 фейковых интернет-ресурсов, замаскированных под национальные лотереи. Они использовали фирменный стиль компании для обмана пользователей. Об этом сообщили в пресс-службе лотереи.

Основные угрозы исходят от фишинговых сайтов, поддельных приложений и мошеннических рассылок в мессенджерах. Злоумышленники предлагают «подтвердить выигрыш» или «получить подарок», требуя перевести «комиссию» или предоставить данные банковской карты.

«Государственная лотерея никогда не просит переводить деньги для получения или подтверждения выигрыша», – пояснили в «Национальной лотерее».

Особую опасность представляют фальшивые копии официальных платформ. В 2024 г. зафиксировано более 1000 атак, направленных на получение доступа к данным клиентов. Для борьбы с этим компания использует автоматизированные системы мониторинга, сотрудничая с ИТ-компаниями и хостинг-провайдерами. Поддельные ресурсы оперативно блокируются, а поисковые системы постоянно проверяются на наличие новых угроз.

Для защиты пользователей внедрена двухфакторная аутентификация: вход в аккаунт осуществляется через одноразовый код из SMS. При подозрительной активности система ограничивает доступ и запускает проверку.

Безопасность распространяется и на бумажные билеты, оснащенные уникальной защитой, как на денежных купюрах. Проверить подлинность и выигрыш можно через QR-код или на официальном сайте.

7 апреля МВД сообщало о схемах мошенников с фейковыми лотереями и розыгрышами. По данным правоохранителей, если лотерею проводит не крупный бренд или уполномоченный федеральный орган, получение призов не гарантируется и возрастает вероятность материального ущерба.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2, INFOX, Sparrow

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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