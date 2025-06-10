«Национальная лотерея» заблокировала более 1300 фейковых сайтов

Особую опасность представляют фальшивые копии официальных платформ. В 2024 г. зафиксировано более 1000 атак, направленных на получение доступа к данным клиентов. Для борьбы с этим компания использует автоматизированные системы мониторинга, сотрудничая с ИТ-компаниями и хостинг-провайдерами. Поддельные ресурсы оперативно блокируются, а поисковые системы постоянно проверяются на наличие новых угроз.