«Национальная лотерея» заблокировала более 1300 фейковых сайтов
За 2024 г. заблокировано свыше 1300 фейковых интернет-ресурсов, замаскированных под национальные лотереи. Они использовали фирменный стиль компании для обмана пользователей. Об этом сообщили в пресс-службе лотереи.
Основные угрозы исходят от фишинговых сайтов, поддельных приложений и мошеннических рассылок в мессенджерах. Злоумышленники предлагают «подтвердить выигрыш» или «получить подарок», требуя перевести «комиссию» или предоставить данные банковской карты.
«Государственная лотерея никогда не просит переводить деньги для получения или подтверждения выигрыша», – пояснили в «Национальной лотерее».
Особую опасность представляют фальшивые копии официальных платформ. В 2024 г. зафиксировано более 1000 атак, направленных на получение доступа к данным клиентов. Для борьбы с этим компания использует автоматизированные системы мониторинга, сотрудничая с ИТ-компаниями и хостинг-провайдерами. Поддельные ресурсы оперативно блокируются, а поисковые системы постоянно проверяются на наличие новых угроз.
Для защиты пользователей внедрена двухфакторная аутентификация: вход в аккаунт осуществляется через одноразовый код из SMS. При подозрительной активности система ограничивает доступ и запускает проверку.
Безопасность распространяется и на бумажные билеты, оснащенные уникальной защитой, как на денежных купюрах. Проверить подлинность и выигрыш можно через QR-код или на официальном сайте.
7 апреля МВД сообщало о схемах мошенников с фейковыми лотереями и розыгрышами. По данным правоохранителей, если лотерею проводит не крупный бренд или уполномоченный федеральный орган, получение призов не гарантируется и возрастает вероятность материального ущерба.