МВД сообщило о схемах мошенников с фейковыми лотереями и розыгрышами

19 марта Центр правовой помощи гражданам в цифровой среде предупредил о новой схеме мошенничества, при которой злоумышленники предлагают переводить деньги якобы победителем лотереи за процент от выигрыша или вознаграждение, но сами выводят похищенные средства на собственные счета. При этом на самом деле никакой лотереи не существует.