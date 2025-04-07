МВД сообщило о схемах мошенников с фейковыми лотереями и розыгрышами
Фейковые лотереи и розыгрыши остаются одной из самых популярных схем злоумышленников, которые реализуются через спам-рассылки. Об этом сообщается в Telegram-канале управления по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД России.
Ведомство опубликовало пример такой мошеннической лотереи и призвало граждан быть осторожными. Там обратили внимание, что если лотерею проводит не крупный бренд или уполномоченный федеральный орган, получение призов не гарантируется и возрастает вероятность материального ущерба.
19 марта Центр правовой помощи гражданам в цифровой среде предупредил о новой схеме мошенничества, при которой злоумышленники предлагают переводить деньги якобы победителем лотереи за процент от выигрыша или вознаграждение, но сами выводят похищенные средства на собственные счета. При этом на самом деле никакой лотереи не существует.
1 апреля президент РФ Владимир Путин подписал закон о противодействии телефонному и интернет-мошенничеству. 25 марта документ приняла Госдума. Согласно нему, граждане смогут установить самозапрет на дистанционное оформление сим-карт, международные звонки, спам-обзвоны и смс-рассылки, а государственным органам, банкам, операторам связи и цифровым платформам запретят использовать зарубежные мессенджеры для контактов с клиентами.