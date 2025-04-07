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МВД сообщило о схемах мошенников с фейковыми лотереями и розыгрышами

Ведомости

Фейковые лотереи и розыгрыши остаются одной из самых популярных схем злоумышленников, которые реализуются через спам-рассылки. Об этом сообщается в Telegram-канале управления по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД России.

Ведомство опубликовало пример такой мошеннической лотереи и призвало граждан быть осторожными. Там обратили внимание, что если лотерею проводит не крупный бренд или уполномоченный федеральный орган, получение призов не гарантируется и возрастает вероятность материального ущерба.

19 марта Центр правовой помощи гражданам в цифровой среде предупредил о новой схеме мошенничества, при которой злоумышленники предлагают переводить деньги якобы победителем лотереи за процент от выигрыша или вознаграждение, но сами выводят похищенные средства на собственные счета. При этом на самом деле никакой лотереи не существует.

1 апреля президент РФ Владимир Путин подписал закон о противодействии телефонному и интернет-мошенничеству. 25 марта документ приняла Госдума. Согласно нему, граждане смогут установить самозапрет на дистанционное оформление сим-карт, международные звонки, спам-обзвоны и смс-рассылки, а государственным органам, банкам, операторам связи и цифровым платформам запретят использовать зарубежные мессенджеры для контактов с клиентами.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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