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Мошенники убеждают россиян переводить деньги «победителям лотерей»

Ведомости

Аферисты выработали новую схему мошенничества – они предлагают россиянам переводить деньги якобы победителем лотереи за процент от выигрыша или вознаграждение, но на самом деле таким образом выводят похищенные средства на свои счета. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на данные Центра правовой помощи гражданам в цифровой среде.

«Дропперам [людям, которых мошенники используют для достижения своих целей] предлагают выполнять простые задачи, такие как перевод денег "победителям" лотерей или обналичивание средств за небольшую плату», – цитирует агентство сведения Центра.

В действительности же никакой лотереи не существует – речь о движении денег, скорее всего, украденных у других людей.

5 марта президент России Владимир Путин провел по видеосвязи совещание с членами кабмина, основной темой которого стали комплексные меры по борьбе с телефонным и интернет-мошенничеством. Председатель Банка России Эльвира Набиуллина заявляла, что проблему кибермошенничества можно устранить только совместными усилиями на общегосударственном уровне. ЦБ поддерживает введение уголовной ответственности для дропперов и введение разумных ограничений на количество карт, которые можно оформить на одного человека. Отмечалось, что в настоящее время особенно важно блокировать схемы, когда человек под влиянием мошенников сам оформляет кредит и передает им деньги.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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