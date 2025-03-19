Мошенники убеждают россиян переводить деньги «победителям лотерей»

5 марта президент России Владимир Путин провел по видеосвязи совещание с членами кабмина, основной темой которого стали комплексные меры по борьбе с телефонным и интернет-мошенничеством. Председатель Банка России Эльвира Набиуллина заявляла, что проблему кибермошенничества можно устранить только совместными усилиями на общегосударственном уровне. ЦБ поддерживает введение уголовной ответственности для дропперов и введение разумных ограничений на количество карт, которые можно оформить на одного человека. Отмечалось, что в настоящее время особенно важно блокировать схемы, когда человек под влиянием мошенников сам оформляет кредит и передает им деньги.